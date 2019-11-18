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Ротару стала жертвой "Дома-2"

19:52
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Продюсер Пригожин переживает за певицу

София Ротару приезжает в Россию не из-за денег. Певица любит российскую публику, но на нее давят политические обстоятельства, заявил продюсер Иосиф Пригожин.
Деньги закончились: София Ротару мчится в Россию

Ранее стало известно, что заслуженная артистка, которая не выступала в России с 2018-го, выступит на музыкальной премии "Песня года" и фестивале "Легенды ретро FM". В соцсетях тут же появились шутки на эту тему – мол, у певицы, наконец, закончились деньги.

Однако Иосиф Пригожин шутливый тон не подержал. Продюсер уверен, что у Софии Ротару просто не было выбора - она стала заложником политических обстоятельств. По словам Пригожина, Ротару - порядочный и аполитичный человек, не имеет отношения к революциям. И очень хорошо, что она все же приезжает в Россию, ей дают выступить на "Песне года".

"Ей 72 года, в этом возрасте ты не думаешь о деньгах. Ты приходишь к тому, что не хочешь уходить со сцены, прощаться с активной жизнью. В отличие от Бубы Кикабидзе, который принципиально не едет в Россию, Ротару любит Россию и российского зрителя", - подчеркнул продюсер.

Пригожин добавил, что артиста в современном мире втягивают в политику и делают предметом торга. Певец становится разменной монетой в мире, который превратился в "Дом-2".

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