Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине

Президенты России и Франции провели телефонный разговор

Владимир Путин и Эммануль Макрон в понедельник в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине с учётом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в "нормандском формате". Это будет первая за три года встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины.

Также Владимир Путин проинформировал коллегу о передаче Киеву военных кораблей, задержанных после провокации с нарушением нашей границы в Керченском проливе. Операция прошла в понедельник.

Подробности – в репортаже Петра Вершинина