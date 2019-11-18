ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине

22:12
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Президенты России и Франции провели телефонный разговор

Владимир Путин и Эммануль Макрон в понедельник в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине с учётом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в "нормандском формате". Это будет первая за три года встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины.

Также Владимир Путин проинформировал коллегу о передаче Киеву военных кораблей, задержанных после провокации с нарушением нашей границы в Керченском проливе. Операция прошла в понедельник.

Подробности – в репортаже Петра Вершинина

Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Владимир Путин и Эммануэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.