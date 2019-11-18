Как разгоняли протестующих в Грузии

Самых упорных пришлось разгонять с помощью водомётов и дубинок

Власти Грузии силой разогнали протестующих, которые почти сутки блокировали здание парламента в Тбилиси. МВД стянуло в центр города спецназ и дополнительные отряды полиции. Силовики обратились к демонстрантам с просьбой покинуть площадь и дали им на это полчаса. Однако представители оппозиции расходиться отказались. После чего спецназ начал щитами оттеснять протестующих от здания парламента.

Власти страны до последнего момента надеялись, что демонстранты, которые взяли в осаду парламент ещё в воскресенье, разойдутся сами. Даже стянув дополнительные силы спецназа и полиции и подогнав несколько водомётов, МВД всё ещё призывало оппозиционеров добровольно покинуть площадь. И даже давало им на это полчаса. Однако протестующие назвали себя мирными демонстрантами, действующими в рамках закона, и уступать отказались. После чего спецназ начал щитами оттеснять их от здания парламента, передает "ТВ Центр".

Под возмущённые крики и звуки грузинского гимна спецназовцы буквально вытолкали толпу демонстрантов с площади около парламента. Агрессивно настроенные оппозиционеры пытались провоцировать силовиков. Однако добиться обострения ситуации они так и не смогли. Правда, особо упорных всё-таки пришлось разгонять с помощью дубинок и водомётов.

Палатки и баррикады из мешков с песком, которые протестующие успели установить возле парламента за минувшие сутки, уже разобраны. Все входы в здание разблокированы. Почти два десятка участников акции - в том числе один из оппозиционных лидеров Зураб Джапаридзе - задержаны. Пострадавшие есть, но травмы они получили в результате возникшей давки.

Причиной новой волны протестов в Грузии стало то, что парламент так и не смог принять изменения в Конституцию, с тем чтобы выборы 2020 года прошли по пропорциональной системе. Сейчас в стране действует смешанная. Предложение внёс лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. После чего решение было согласовано со всеми депутатами парламентского большинства, однако при голосовании в минувший четверг оно не получило необходимой поддержки. Недовольные таким поворотом событий оппозиционеры с вечера воскресенья заблокировали здание парламента и утром не пустили депутатов на работу. Против правительства объединились все оппозиционные силы.

"Мы ожидали, что получим конституционную реформу. Мы могли бы, наконец, получить нормальные выборы: свободные, справедливые и демократические выборы. Но, к сожалению, правительство нас обмануло. И именно поэтому все оппозиционные партии решили объединиться, несмотря на их политические предпочтения, даже где-то вопреки личным отношениям - потому что у Грузии очень сложное политическое прошлое", - отметила лидер партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.

Ближе к вечеру парламент Грузии всё же возобновил работу. Несмотря на сегодняшнюю неудачу, представители оппозиции сдаваться не собираются. Они намерены добиваться роспуска действующего законодательного органа страны и проведения досрочных выборов. Депутат от партии "Европейская Грузия" Елена Хоштария заявила, что пикетирование здания парламента продолжится уже во вторник.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр".