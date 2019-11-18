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В Сеть попало видео с ребенком, разгоняющим машину до 130 км/ч

22:32
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Следователи проверяют скандальную видеозапись

Следственный комитет проведёт проверку в связи со скандальным видео из соцсетей - на кадрах 6-летний мальчик сидит за рулём машины. Управление автомобилем, причём на скорости 130 километров в час, ему доверила мать. Та самая жительница Набережных Челнов, которая прославилась этой весной как гонщица с младенцем на руках. По словам женщины, в своём поведении она не видит ничего предосудительного. Прошлая выходка ей стоила всего лишь штрафа. Однако теперь уже речь идёт об опасных методах воспитания детей и на этот раз так легко отделаться нарушительнице вряд ли удастся.

Подробности – в репортаже Татьяны Сидоровой

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6-летний мальчик сидит за рулём машины
6-летний мальчик сидит за рулём машины
Мать-нарушительница
Мать-нарушительница
6-летний мальчик сидит за рулём машины
6-летний мальчик сидит за рулём машины
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