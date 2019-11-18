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Захарова напугала пассажиров московского метро

19:20
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Дипломаты тоже пользуются подземкой

Мария Захарова пользуется метро, как рядовые жители столицы. Правда, это случается не очень часто – но, тем не менее, бывает. В частности, по словам официального представителя МИД России, она пользуется этим видом транспорта, когда понимает, что автомобиль встанет в пробке.
Захарова признала ошибки российского МИДа

"Когда понимаю, что в пробке стоять два часа, а на метро можно доехать за 20 минут. Также я делаю так, когда иду в театр или в кино в выходные дни - ведь нужно не только доехать до места, но и найти парковку. Метро у нас рядом, да и в центре очень удобно", - рассказала Захарова журналистам.

По словам Захаровой, поездки складываются по-разному, и ей нравится наблюдать за реакцией пассажиров.

"Однажды я зашла в вагон, и люди начали отступать от меня, а одна женщина сказала другой: "Что это они начали в метро-то спускаться?". Бывает и такое, - отметила Захарова.

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