Захарова напугала пассажиров московского метро

Дипломаты тоже пользуются подземкой

Мария Захарова пользуется метро, как рядовые жители столицы. Правда, это случается не очень часто – но, тем не менее, бывает. В частности, по словам официального представителя МИД России, она пользуется этим видом транспорта, когда понимает, что автомобиль встанет в пробке.

"Когда понимаю, что в пробке стоять два часа, а на метро можно доехать за 20 минут. Также я делаю так, когда иду в театр или в кино в выходные дни - ведь нужно не только доехать до места, но и найти парковку. Метро у нас рядом, да и в центре очень удобно", - рассказала Захарова журналистам.

По словам Захаровой, поездки складываются по-разному, и ей нравится наблюдать за реакцией пассажиров.

"Однажды я зашла в вагон, и люди начали отступать от меня, а одна женщина сказала другой: "Что это они начали в метро-то спускаться?". Бывает и такое, - отметила Захарова.