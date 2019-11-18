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Есть жертвы: неизвестный открыл стрельбу в супермаркете (видео)

20:26
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Погибли как минимум трое

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в супермаркете Walmart американского города Дункан, штат Оклахома. Первые выстрелы раздались в 9:54 утра по местному времени – это 18:54 мск.
Стрельба в США: есть убитые и раненые

В первые минуты сообщалось о двух погибших. Полиция оцепила торговый центр. В городе были закрыты все магазины и учебные заведения.

Позже в полицейском департаменте сообщили, что нападавший убит. Таким образом, число жертв достигло трех. Полиция заявляет, что инцидент исчерпан. На месте происшествия начали работу следователи, передает Duncan Banner.

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