Есть жертвы: неизвестный открыл стрельбу в супермаркете (видео)

Погибли как минимум трое

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в супермаркете Walmart американского города Дункан, штат Оклахома. Первые выстрелы раздались в 9:54 утра по местному времени – это 18:54 мск.

В первые минуты сообщалось о двух погибших. Полиция оцепила торговый центр. В городе были закрыты все магазины и учебные заведения.

Позже в полицейском департаменте сообщили, что нападавший убит. Таким образом, число жертв достигло трех. Полиция заявляет, что инцидент исчерпан. На месте происшествия начали работу следователи, передает Duncan Banner.