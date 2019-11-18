Сына Алибасова избили на съемках программы "Пусть говорят"

Наследнику продюсера досталось от брата бывшей возлюбленной

Бари Алибасов-младший признает своим только того ребенка, который сдаст особый, "алибасовский", тест на гениальность. И то – по достижении возраста в 5 лет. Об этом заявил сын известного продюсера во время съемок программы "Пусть говорят". Пока же младший Алибасов, по его словам, готов выплатить по 2 миллиона рублей всем своим детям, если такие найдутся на территории страны.

Предприниматель через некоторое время понял, что чересчур увлекся. Он начал уточнять, что 2 миллиона – это "на памперсы", а видеться с детьми он не собирается. Когда же Алибасов-младший окончательно запутался в собственных оправданиях, в студии появилась телеведущая Виолетта Гришина, родившая Алибасову-младшему дочь.

Как выяснилось, у телеведущей был с собой серьезный аргумент – агрессивный брат Илья. Он сразу поинтересовался у Алибасова, неужели тому мало показалось "в прошлый раз" - и сходу опробовал на сыне продюсера свой коронный удар ногой. Отлежаться в нокдауне любвеобильному предпринимателю не дали – Илья продолжал бить его по лицу, теперь уже кулаками. Оттащить брата-терминатора удалось лишь усилиями нескольких охранников.