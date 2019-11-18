Историк-убийца Соколов попытался скрыться на тот свет

Профессор схватил нож во время следственного эксперимента

Олег Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента. Улучшив момент, когда с него сняли наручники, доцент СПбГУ схватил кортик. Однако сопровождавшие Соколова полицейские быстро скрутили его и отобрали холодное оружие.

По данным издания "Невские новости", историка вывезли на следственный эксперимент в пятницу, 15 ноября. Доцент должен был показать детали расправы над своей сожительницей Анастасией Ещенко. По данным источника, наручники с подследственного сняли для чистоты эксперимента. Соколов, облаченный в бронежилет и каску, воспользовался моментом и схватил со стола кортик, но сотрудники моментально среагировали и остановили историка.

Напомним, Олега Соколова выловили из Мойки 9 ноября. Он упал в реку, пытаясь избавиться от расчлененного тела своей возлюбленной – 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.