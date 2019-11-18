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Германия возмутилась нападками США на "Северный поток-2"

22:14
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Вашингтон пытается сам стать крупным экспортером газа

США стали выступать против строительства газопровода "Северный поток-2" после того, как сами стали экспортером газа. А вот интересы Германии и России в этом вопросе совпадают, заявил экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
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"Мы на 30% зависим от поставок газа из России, здесь никаких сомнений нет. Подозреваю, для России важно, что мы этот газ покупаем. Интересы здесь взаимны, это довольно очевидно", — подчеркнул Габриэль.

В то же время, отметил бывший министр иностранных дел, Германия заинтересована и в сохранении транзита газа через территорию Украины.

В Вашингтоне же заявляют, что "Северный поток-2" ставит под угрозу приоритеты Штатов относительно энергетической безопасности европейских стран. "Что касается США, американцы стали считать российский газ проблемой, когда сами превратились в экспортеров газа. Может быть, это совпадение. Не знаю, бывают ли такие совпадения", — сказал Габриэль на форуме "Потсдамские встречи", который проходит в Москве.

Как сообщалось, в правительство ФРГ поступило обращение от партии "Альтернатива для Германии". Его авторы призывают берлин принять меры для защиты строящегося газопровода "Северный поток-2" от американских санкций.

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