Россия расчистила стол для переговоров с Украиной

Эксперт объяснил, зачем Москва передала Киеву задержанные год назад корабли

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили подготовку России к саммиту "нормандской четверки". На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Александр Асафов.

"Предложения по газу просили? Вот договор, цена, скидка. Говорили о нарушении международного морского права? Следствие закончено, вот ваши вещдоки (речь идет о возвращении Украине катеров). Основные претензии сняты. То есть стол для переговоров расчищен", - сказал эксперт.

По его мнению, Россия отобрала у Украины аргументы, которые могли бы затормозить переговоры. Полный комментарий Асафова смотрите в видео.