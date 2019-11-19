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Россия расчистила стол для переговоров с Украиной

09:43
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Эксперт объяснил, зачем Москва передала Киеву задержанные год назад корабли

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили подготовку России к саммиту "нормандской четверки". На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Александр Асафов.

"Предложения по газу просили? Вот договор, цена, скидка. Говорили о нарушении международного морского права? Следствие закончено, вот ваши вещдоки (речь идет о возвращении Украине катеров). Основные претензии сняты. То есть стол для переговоров расчищен", - сказал эксперт.

По его мнению, Россия отобрала у Украины аргументы, которые могли бы затормозить переговоры. Полный комментарий Асафова смотрите в видео.

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