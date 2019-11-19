История со столбами на дороге во Владимирской области оказалась фейком

Местные власти ответили недовольным итогами стройки

Кто так строит? Дискуссии на эту тему в сети не прекращаются ни на один день – благо поводов достаточно.

Сеть взорвало видео из Гороховецкого района Владимирской области. "Умом Россию не понять. Едешь себе, а потом хоп – и столб посреди дороги", - говорит водитель в ролике.

Телеграм-каналы сообщают, что на капитальный ремонт дороги между Фоминками и Заозерьем потратили более 100 миллионов рублей. Еще два миллиона ушло на строительный контроль. Поток комментариев не заставил себя ждать – такое может быть только у нас.

- Чтоб врагу было трудно передвигаться если что. Военная хитрость… - Ночью может печально все обернуться, для тех, кто впервые едет.

Глава администрации Гороховецкого района пояснил "ТВ Центру", что дорогу из Фоминок в Заозёрье еще не ввели в эксплуатацию. Уже заключен контракт с энергетиками, которые уберут столбы в ближайшее время, а водители так и лезут на неоткрывшуюся трассу, хоть перекрывай. Тот случай, когда в действительности все не так, как на самом деле.

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