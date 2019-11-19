Фадеев показал страшную фотографию Ионовой

Глюкозе пришлось оправдываться

Максим Фадеев, распустивший всех своих артистов, предался воспоминаниям. Продюсер опубликовал в Instagram архивное фото.

На снимке Фадеев находится в компании одной из своих бывших подопечных Натальи Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза. "Как давно это было", - подписал кадр Максим.

На опубликованном фото Ионовой не больше двадцати лет. Глюкоза еще совсем юная и не такая гламурная, как в последнее время. Особенно на снимке бросается в глаза загар певицы – от палящего солнца кожа Натальи покраснела.

Заметили это и подписчики Фадеева. Народ ужаснулся такому виду артистки. "Какое страшное фото. Глюкоза полностью сгоревшая", "Глюкоза, конечно, всегда красотка, но загар жуткий", "Боже, а с Ионовой что?" - написали россияне в комментариях под снимком.

Отметилась на страничке Фадеева и сама Глюкоза. В комментариях она пояснила, почему так выглядит. "Хорошо запретили солярии, иначе я бы уже сгорела", - пошутила певица.

Напомним, что Максим Фадеев распустил всех музыкантов своего лейбла. Продюсер подарил артистам права на их песни. Теперь они могут петь все композиции, которые сочинил для них Фадеев.