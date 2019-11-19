В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию с украинцами-варщиками

В месяц производили до 1,5 тонны "синтетики"

Полицейские ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Серпуховском районе Подмосковья.

Производство было налажено в помещениях бывшего фермерского цеха на территории порядка четырех гектаров. В помещениях находилось дорогостоящее оборудование. За месяц оно давало около 1,5 тонны синтетических наркотиков. Реализовывали наркотики через теневой сегмент интернета.

На месте происшествия были задержаны трое граждан Украины, которые занимались смешиванием химических веществ, а также курьер-закладчик, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу.

В общей сложности полицейским удалось изъять 100 килограммов кристаллизованных наркотиков, 1,5 тонны в жидком состоянии, четыре тонны химреактивов, свыше 600 килограммов прекурсоров, семь химических реакторов и лабораторное оборудования. Пресечены 18 поставок запрещенных веществ по всей стране, ликвидированы розничные точки сбыта в четырех регионах России.