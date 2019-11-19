Чем Зеленский хуже Порошенко. Объясняют на Украине

У некоторых проснулась ностальгия по пятому президенту

Президент Украины Владимир Зеленский гораздо хуже своего предшественника Петра Порошенко. Такое мнение в эфире украинского телеканала NewsOne рассказала экс-министр юстиции Елена Лукаш.

При Порошенко было больше свободы в СМИ и у телеканала "112 Украина" была лицензия, а сейчас ее отобрали. Кабинет министров при Петре Алексеевиче установил постановление о максимальном росте тарифов, а правительство Зеленского отменило.

Власть при пятом президенте Украины пыталась поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен (более 13 тысяч рублей), а при шестом установила на пороге чуть выше 10 тысяч рублей, пишет "Газета.Ru".

При этом Лукаш заметила, что новое украинское правительство на 90% состоит из тех же самых лиц, которые были во времена Порошенко. Главное, чтобы политическая риторика не скатилась в войну.