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Чем Зеленский хуже Порошенко. Объясняют на Украине

08:59
  • вторник
  • 19 ноября 2019

У некоторых проснулась ностальгия по пятому президенту

Президент Украины Владимир Зеленский гораздо хуже своего предшественника Петра Порошенко. Такое мнение в эфире украинского телеканала NewsOne рассказала экс-министр юстиции Елена Лукаш.

При Порошенко было больше свободы в СМИ и у телеканала "112 Украина" была лицензия, а сейчас ее отобрали. Кабинет министров при Петре Алексеевиче установил постановление о максимальном росте тарифов, а правительство Зеленского отменило.  

Власть при пятом президенте Украины пыталась поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен (более 13 тысяч рублей), а при шестом установила на пороге чуть выше 10 тысяч рублей, пишет "Газета.Ru".

При этом Лукаш заметила, что новое украинское правительство на 90% состоит из тех же самых лиц, которые были во времена Порошенко. Главное, чтобы политическая риторика не скатилась в войну.

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