Россия увеличила число пунктов распределения гумпомощи в Сирии

Для максимального охвата территории прибывает дополнительная техника

Российские военные открыли сразу три новых пункта распределения гуманитарной помощи на севере Сирии. 15 тонн грузов доставлены в район, который совсем недавно покинули военные так называемой западной коалиции. Этого хватит для проведения шести гуманитарных акций в селах, где эта помощь сейчас особенно необходима.

На аэродроме Хмеймим на загрузку исполина уходит всего около часа - многотонная машина вылетает на северо-восток Сирии. Еще чуть больше часа в пути и шасси уже касаются полосы.

На аэродроме Камышли приземлился военно-транспортный Ил-76 ВКС России. На борту - большая партия продовольствия и автомобиль Центра по примирению враждующих сторон. На нем продукты будут доставляться в населенные пункты провинции.

Общий вес этой партии продовольствия - 15 тонн. И поставки будут продолжаться по мере необходимости.

"В состав входит мука, рис, сахар, чай и товары первой необходимости. Данного количества хватит для проведения шести акций в населенных пунктах", - сказал офицер ЦПВС России Алексей.

Особенно российские гуманитарные колонны ждут жители севера и северо-востока Сирии в приграничных с Турцией районах. Поэтому было принято решение увеличить число пунктов распределения гуманитарной помощи. Три из них открылись в последние два дня. Для максимального охвата территории прибывает дополнительная техника.

"Сегодня осуществлена передача автомобильной техники во вновь образованные отделы Центра по примирению враждующих сторон с целью проведения гуманитарных акций на северо-восточных районах Сирийской Арабской Республики", - пояснил офицер ЦПВС России Аркадий Порошин.

Колонны с голубыми баннерами на бортах уже стали привычными на дорогах этой части Сирии. Еще совсем недавно районы контролировали американские военные. Но преследуя лишь свои цели, о проблемах местного населения явно не задумывались. Все изменилось с уходом подразделений западной коалиции и созданием здесь российской гуманитарной миссии.

"Выделены необходимые силы и средства Воздушно-космических сил и военной полиции. Основной приоритет российского командования - это обеспечение безопасности мирных граждан. Уверен, что совместными усилиями мы добьёмся установления мира на территории всей Сирии", - сказал представитель командования группировки войск ВС России в САР Борис Фомичев.

Гуманитарные акции в северных и северо-восточных районах теперь проводятся на постоянной основе. По мере развертывания новых пунктов базирования ЦПВС, территория оказания помощи будет расширена до максимально возможной.

Алексей Платонов, Андрей Пашутин. "ТВ Центр". Сирия.