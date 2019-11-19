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Непогода оставила жителей Сахалина без света

09:21
  • вторник
  • 19 ноября 2019

На регион обрушился мощный циклон

На Сахалин обрушился мощный циклон, который накануне бушевал в Приморье. Сильный ветер порывами до 30 метров в секунду и мокрый снег привели к многочисленным авариям на электросетях.

Без света остались жители 11 сел, а также нескольких районов города Холмска.  В аэропорту Южно-Сахалинска задерживаются рейсы. Закрыта паромная переправа, передает "ТВ Центр".

В Хабаровском крае за сутки выпала двухнедельная норма осадков. Из-за гололедицы и плохой видимости осложнилась ситуация на дорогах. Сотрудники ГИБДД зафиксировали более 70 ДТП. Некоторые участки перекрыты, ограничено движение пассажирского транспорта. На трассе Комсомольск - Хабаровск  дежурят спасатели. Они круглосуточно оказывают помощь водителям. В столице края движение сковали многокилометровые автомобильные пробки.

А на Урале и в Сибири, где еще недавно было относительно тепло, ударили морозы. В республике  Коми столбики термометров ночью опустились до минус 20 градусов.  Это значительно ниже климатической нормы. Но, по прогнозам синоптиков, влияние арктического циклона будет недолгим - уже к четвергу в регионе потеплеет.

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