Непогода оставила жителей Сахалина без света

На регион обрушился мощный циклон

На Сахалин обрушился мощный циклон, который накануне бушевал в Приморье. Сильный ветер порывами до 30 метров в секунду и мокрый снег привели к многочисленным авариям на электросетях.

Без света остались жители 11 сел, а также нескольких районов города Холмска. В аэропорту Южно-Сахалинска задерживаются рейсы. Закрыта паромная переправа, передает "ТВ Центр".

В Хабаровском крае за сутки выпала двухнедельная норма осадков. Из-за гололедицы и плохой видимости осложнилась ситуация на дорогах. Сотрудники ГИБДД зафиксировали более 70 ДТП. Некоторые участки перекрыты, ограничено движение пассажирского транспорта. На трассе Комсомольск - Хабаровск дежурят спасатели. Они круглосуточно оказывают помощь водителям. В столице края движение сковали многокилометровые автомобильные пробки.

А на Урале и в Сибири, где еще недавно было относительно тепло, ударили морозы. В республике Коми столбики термометров ночью опустились до минус 20 градусов. Это значительно ниже климатической нормы. Но, по прогнозам синоптиков, влияние арктического циклона будет недолгим - уже к четвергу в регионе потеплеет.