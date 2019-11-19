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В Россию вернули детей, спасенных из Ирака

09:33
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Их обследуют медики

В Россию из Багдада доставлены 32 ребенка, родители которых находятся в иракских тюрьмах. В разное время они получили сроки за участие в группировках радикальных исламистов, передает "ТВ Центр".

Возраст детей от года до трех, перелет все перенесли хорошо, но им еще предстоит пройти медицинское обследование. В аэропорту "Жуковский" малышей встречали родственники.

Как сообщила уполномоченный при президенте  по правам ребенка Анна Кузнецова, это уже четвертый рейс. Возвращением детей занимается межведомственная комиссия МИД, МЧС, МВД и Минздрава. За год из Ирака удалось вернуть 122 ребенка.

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