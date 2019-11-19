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Законы джунглей: Палестина обвинила США в подмене понятий

09:45
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Госдеп признал право Израиля на строительство поселений на западном берегу реки Иордан

США своими действиями пытаются подменить международное право законом джунглей - так в Палестине прокомментировали заявление американского госсекретаря о признании права Израиля  на  строительство поселений на западном берегу реки Иордан.

Речь идет о территориях, которые  были заняты Израилем после победы в Шестидневной войне 1967 года. При этом ООН считает земли оккупированными. Помпео напомнил, что позиция, когда США не занимали чьей-либо стороны конфликта, была нарушена администрацией Барака Обамы - Госдеп публично заявил о незаконности поселений. И вот теперь, при Дональде Трампе, решено пересмотреть этот подход.

"Мы верим, что наше сегодняшнее решение соответствует  реальному положению вещей - мы признали, что поселения не являются незаконными в соответствии с международным правом. И тем самым мы даем возможность палестинцам и израильтянам самим найти политическое решение этого конфликта. Мы считаем, что позиция нынешней администрации СЩА увеличивает вероятность  достижения мира", - сказал Майк Помпео.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху решение США приветствовал и даже по телефону лично поблагодарил Трампа, передает "ТВ Центр". Впрочем, несмотря на громкое заявление, Помпео дал понять, что вопросы окончательного статуса и  определения  границ должны обсуждаться сторонами на переговорах. Между тем, о незаконности поселенческой деятельности Израиля на палестинской территории уже заявили в ЕС. Российский МИД отметил,  что Москва последовательно выступает за комплексное политическое решение конфликта на основе концепции создания двух государств в границах 1967 года.

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