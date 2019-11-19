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Юлия Барановская привела на бал повзрослевшего сына-красавца

09:06
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Телеведущая выглядела на мероприятии великолепно

В Москве состоялся бал дебютанток журнала Tatler. Юные представительницы знаменитых семей прибыли на торжество, чтобы показать себя и порадовать гостей бальными танцами.
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На мероприятии собрались все знаменитости России. Среди гостей блистала и Юлия Барановская. Для выхода в свет телеведущая выбрала белый комбинезон. Стильный наряд подчеркивал фигуру Юлии. Телеведущая выглядела на балу великолепно.

Сопровождали Барановскую на мероприятии сразу двое мужчин – ее сыновья от футболиста Андрея Аршавина. Особое внимание было к старшему наследнику Юлии. 13-летний Артем вырос и возмужал. Возможно, скоро сын-красавец Барановской и Аршавина будет сопровождать на балу не маму, а одну из дебютанток.

 

Снимком с детьми Юлия поделилась в Instagram. Телеведущая опубликовала лишь один кадр в "сториз" на своей странице.

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