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Судебные приставы получат возможность читать SMS россиян

09:26
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Это необходимо для борьбы с недобросовестными коллекторами

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может получить полный доступ к кредитным историям россиян.

С такой инициативой выступил Минюст. Он разработал поправки в закон "О кредитных историях", согласно котором приставам дадут возможность запрашивать у операторов данные о звонках и SMS, чтобы отследить недобросовестных коллекторов. Чаще всего вышибатели долгов злоупотребляют тем, что "нарушают частоту взаимодействия с должниками".

На данный момент сотрудники ФССП не могут запрашивать информацию о звонках. Они имеют доступ только к титульной и основной частям кредитного отчета, где содержится информация о человеке, сумме, виде задолженности, сроках погашения, проведенных платежах и наличии залогов.

Закрытые отчеты из бюро кредитных историй (БКИ) доступны только самим заемщикам, банку, нотариусу, следователям или судам, пишет газета "Коммерсант".

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