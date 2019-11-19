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А платье где? Алеся Кафельникова пришла на торжество, укутавшись в штору

10:34
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Наряд модели вызвал негодование

В Москве прошел ежегодный бал дебютанток журнала Tatler. На торжество съехались все знаменитости России.

Звезды весь вечер красовались на балу в новых нарядах, а с утра их обсуждают в Сети. Кадры с мероприятия опубликовал в своем Instagram журнал People Talk. Фото вызвали бурную реакцию общественности.

Народ отметил красавца-сына Юлии Барановской, пожурил Тимати за нарушение дресс-кода (рэпер явился на бал в кожанке), возмутился чересчур пышному шлейфу на платье Яны Рудковской. Но ярче всех оказалась модель и дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся.

Девушка пришла на бал в шторе. По крайней мере, так решили знатоки моды в Сети. "Кафельникова в шторе, Рудковская в метрах ткани с голой ляжкой и замученным Гномом, Канделаки качок в костюме моркови, на последнем фото кто жопой чуть детей не снесла? элита одним словом", - возмутилась одна из россиянок (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. – Прим. Ред.).

"Бордовое платье смотрится как будто штору с карниза сняла, завязала на себе и пошла", "Алеся сэкономила, завернувшись в шторку", "Простите, но где платье у Кафельниковой?" - подхватили другие сплетницы.

Напомним, Алеся Кафельникова родилась в семье самого титулованного теннисиста России Евгения Кафельникова и красавицы-модели Марии Тишковой. В 2014 году Леся стала дебютанткой бала Tatler. Она была одета в платье от Dior и танцевала с отцом. Тогда юная модель поразила всех элегантным видом.

Позже у девушки начались проблемы. Алеся призналась, что страдает от наркотической зависимости.

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