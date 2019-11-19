Пошлые выходки Ляйсан Утяшевой взбесили россиян

Гимнастка поразила народ

Ляйсан Утяшева представила свою танцевальную постановку Bolero в Ростове-на-Дону. Спектакль, созданный прославленной спортсменкой, наполнен элементами художественной гимнастики и театральной мистики.

Зрителям представление не понравилось. Народ счел, что постановка содержит слишком много эротических сцен. "В шоу очень много секса. Если честно, сначала была немного шокирована этим", — заявила одна из зрительниц.

Ростовчане даже потребовали вырезать из шоу "пошлые выходки", которые исполняла двукратная чемпионка Европы. "Сколько разочарований, осадка, обид и даже слез оставило вчерашнее выступление, я этот вечер не хочу вспоминать", - пожаловалась "СтарХиту" посетившая шоу женщина.

Взбешенных и огорченных земляков попытался вразумить член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

"Я был на этом шоу. Ребята большие профессионалы и просто молодцы! Ляйсан умничка! А то, что говорят, что шоу было чересчур сексуальным, то на это мне легко ответить. Bolero - это страсть. Здесь первую скрипку играет язык тела. И это было не пошло, а красиво. Лично мне, как человеку, родившемуся в Ростове-на-Дону, неприятно слышать замечания подобного рода от земляков, тем более землячек", - заявил он.

Манукян с сожалением отметил, что с подобными взглядами народа на искусство за Ростовом может закрепиться репутация столицы пуританства. "Всем, кто не готов смотреть откровенные постановки я советую записаться в библиотеку либо в кружок кройки и шитья. Вот где точно никакого секса не будет, хотя и там возможны варианты. Помните, во время телемоста СССР-США в 80-х годах, одна женщина бросила фразу, что в СССР секса нет. И с тех пор она стала крылатой. Так вот, я не хочу, чтобы однажды мы дошли до того, что на новом телемосте кто-то выйдет и скажет, что в России секса нет", - обратился к россиянам общественный деятель.