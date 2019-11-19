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Подробности состояния доставленного в реанимацию актера Соломина

09:47
  • вторник
  • 19 ноября 2019

84-летнему артисту пришлось самому вызывать скорую

Народный артист СССР Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из московских больниц.

84-летний артист сам вызвал "скорую помощь", поскольку у него несколько дней подряд держалась высокая температура, передает "Газета.Ru" со ссылкой на источник РЕН ТВ.

В какую больницу госпитализировали актера, неизвестно. По предварительным данным, у Соломина развилась пневмония.

Юрий Соломин с 1998 года руководит Государственным академическим малым театром. За свою карьеру он ставил такие спектакли, как "Ревизор", "Чайка", "Таинственный ящик" и снялся в более чем 50 фильмах, среди которых "Хождение по мукам", "Блокада", "Обыкновенное чудо" и другие. Является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

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Народный артист СССР Юрий Соломин
Народный артист СССР Юрий Соломин
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