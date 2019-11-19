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Во Франции вступились за русский язык на Украине

10:22
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Без него не разрешится конфликт в Донбассе

Председатель комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе отметил важность русского языка на Украине.
Рада разрешит украинцам говорить по-русски

Жители Донбасса имеют право самостоятельно определять языковую и культурную политику, но при этом остаться украинской территорией. Это мера поможет разрешить конфликт на юго-востоке страны, заявил он в интервью газете "Известия".

"Россия должна обуздать в Донбассе тех, кто проводит атаки на украинцев. Киев, в свою очередь, также обязан приложить усилия в контексте языкового вопроса: русский язык должен остаться языком, который активно используют на этих территориях", - подчеркнул Бизе.

Эта тема должна подняться на предстоящем саммите 9 декабря в Париже, в котором примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии.

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