Стартовал промежуточный этап конкурса "Лидеры России"

К нему допущены 20 тысяч участников

Тест управленческого потенциала стартовал для участников конкурса "Лидеры России". Это промежуточный этап флагманского проекта платформы "Россия - страна возможностей".

К нему допущены 20 тысяч участников, которые успешно справились с предыдущим заданием. Испытание проходят дистанционно. На это у "лидеров" есть два дня. Тест проверяет, насколько у молодых людей развиты менеджерские компетенции. В нём - задания на обработку информации, анализ идей и взаимодействие с коллегами, а также управленческие практики, передает "ТВ Центр".

"Им предстоит пройти два управленческих теста. И тем из них, кто выбрал один из треков... у нас еще три трека в этом году - здравоохранение и наука, финансы и технологии...Этим участникам еще нужно будет пройти два специализированных теста, в ходе которых будут оценены их профессиональные компетенции", - заявил руководитель конкурса "Лидеры России", гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.