В Приморье открылось детское отделение паллиативной помощи

Оно оснащено современным оборудованием

В столице Приморья открыли первое на Дальнем Востоке отделение паллиативной помощи детям. Оно рассчитано на 10 пациентов. Обстановка - максимально приближена к домашней, в просторных палатах могут разместиться и родители. Центр оснащён новейшим оборудованием, врачи прошли специальную подготовку.

Врачей паллиативного центра 12-летняя Таисия знает хорошо. Она не один год под присмотром специалистов. У девочки хрупкие кости. Таких пациентов еще называют "хрустальные дети".

В новое отделение Тая взяла с собой любимых мягких зайцев. Каждого назвала в честь тех, кто помогает ей справиться с недугом. Девочка на домашнем обучении - учится в шестом классе. Любит химию, историю, даже латынью увлекается. А еще сочиняет стихи.

Для детей, чьи диагнозы считаются неизлечимыми, и открыли паллиативное отделение. Подобных центров на всю страну 11. Чаще маленьким пациентам во время реабилитации выделяют только отдельные кровати в общих стационарах. А здесь целые комнаты, где могут свободно разместиться и родители. Обстановка максимально приближена к домашней.

"Даже врачи здесь ходят в такой яркой форме, со смайликами. Потому что это значительно повышает настроение пациентам", - объяснила клинический психолог Екатерина Гнатюк.

Центр может принять 10 детей. Сейчас здесь две пациентки. Юлия родила дочку Алину здоровой. Но у малышки случился инсульт. Девочка долгое время находилась в реанимации. Сейчас ей 9 лет. Каждый день она под присмотром мамы. В отделении предоставляют помощь так называемой "социальной передышки". Родители могут на несколько дней отвлечься от ежедневного тяжелого труда.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Скрипниковой.