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Дальний Восток оказался во власти непогоды (видео)

11:40
  • вторник
  • 19 ноября 2019

То, что из окна выглядит как снежная идиллия, за окном - погодный коллапс

Мощный циклон на Дальнем Востоке. На Сахалине из-за метели не работает паромная переправа, соединяющая остров с материком. Сотни жителей остались без электричества. Снегопад и в Хабаровском крае. Там отменили десятки автобусных маршрутов, нарушено авиасообщение.

Когда за окном бушует непогода, самое правильное - не выходить из дома. То, что из окна выглядит как снежная идиллия, за окном - погодный коллапс. Пройдясь по Приморскому краю, циклон с Японского моря принес в соседние регионы обильные осадки и шквалистый ветер. На дорогах - снежный накат и гололедица.

За считанные часы оказались обесточены несколько микрорайонов, сломан рекламный щит и снесен остановочный павильон. Близ Речного вокзала столкнулись сразу 7 машин.  Спасатели приходят на помощь автолюбителям на федеральных дорогах. В ближайшие сутки ограничено движение пассажирского и грузового транспорта. К резкой смене погоды многие водители оказались не готовы. На Комсомольской трассе развернуты пункты обогрева.

"Дежурство патрульных и патрульно-маневренных групп  на федеральных дорогах сегодняшние сутки будет продолжено до полного завершения циклонической деятельности", - заявил замначальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности Виталий Дарчия.

В западной Сибири погода не лучше. Снегопад парализовал движение в Барнауле. Переполненные автобусы часами стояли в пробках. Чтобы сэкономить время, горожане ходили пешком.

На уборку дорог брошены все силы и средства. Расчищают подходы к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта. На обработку проезжей части ушло более 300 тонн соли и песка. Однако машины все равно ехали еле-еле. Зафиксировали даже самую протяженную пробку - более чем три километра.

Подробности смотрите в репортаже Анастасии Мартыновой.

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