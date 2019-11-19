Власти США резко сменили политический курс

Израиль поспешил назвать это историческим днем

Вашингтон своими действиями пытается подменить международное право “законом джунглей” - так в Палестине отреагировали на заявление госсекретаря Майка Помпео. Он сообщил, что новая администрация президента США, в отличие от предшественников, считает израильские поселения на Западном берегу реки Иордан законными. А разбираться в конфликте теперь предстоит самим израильтянам и палестинцам. Все подробности у Виктора Прокушева.

Очередная смена курса. Власти США впредь не будут считать нарушением международного права строительство Израилем поселений на территории Западного берега реки Иордан. Об этом заявил глава американской дипломатии Майк Помпео.

"Администрация Трампа пересматривает подход администрации Обамы по израильским поселениям. В течение десятилетий официальные заявления США по этому вопросу были непоследовательными. После тщательного изучения всех сторон правовых дебатов, эта администрация соглашается с президентом Рейганом. Создание израильских гражданских поселений на Западном берегу само по себе не противоречит международному праву", - сказал Помпео.

За последние полвека США несколько раз меняли позицию по этому вопросу. Администрации президента Картера и Обамы выступали против поселений. А вот Рейган не считал их незаконными. При этом, как уточнили в Белом доме, нынешнее решение не затрагивает окончательный статус Западного берега. Но в Израиле поспешили назвать заявление Помпео историческим.

"Для Израиля это исторический день и еще одно большое достижение нашей политики. Американская администрация положила конец лжи о том, что поселения незаконны. Я благодарю президента Трампа и государственного секретаря Помпео", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Израильские поселения на Западном берегу появились после шестидневной войны в 1967 году. Сейчас там проживают около 600 тысяч человек. ООН, Евросоюз и другие страны мира считают действия Израиля незаконными. Позиция России по этому вопросу остается неизменной: конструктивные переговоры Полистаны и Израиля и создание двух государств для двух народов в довоенных границах, отметили в нашем МИД. США с момента прихода к власти Дональда Трампа последовательно расширяют поддержку Израилю. В прошлом году открыли в Иерусалиме посольство. А в этом глава Белого дома признал Голанские высоты территорией Еврейского государства, написав об этом в твитере. На Ближнем Востоке все жестче реагируют на заявления из-за океана.

"Заявления секретаря Майка Помпео представляют собой полный отход администрации США, или, я должен сказать, администрации Трампа от международного права, верховенства права, разрешения конфликтов мирными средствами. Они заменяют международное право законом джунглей", - сказал генсек исполкома Организации Освобождения Палестины Саиб Орейкат.

Три года назад Совбез ОНН обязал еврейское государство прекратить заселять оккупированный Западный берег. Израиль отказался выполнять требования. А теперь и США своим заявлением фактически оспорили резолюцию. В штатах назвали это "принятием реальной ситуации", и она, по всей видимости, стала еще дальше от мирного решения конфликта.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".