Ученые приблизились к разгадке тайны зарождения жизни на Земле

Стало известно, что могло занести сложную органику на планету

Жизнь на Земле зародилась в результате длительных астероидных бомбардировок. Об этом говорится - в исследовании японских астрономов. Оно опубликовано на сайте Корнеллского университета.

Они обнаружили сложную органику в хвосте межзвёздной кометы Джакобини-Циннера, породившей метеорный поток Дракониды. Открытие объясняет один из возможных способов доставки на нашу планету молекул, необходимых для появления жизни. Земля, как предполагают учёные, сначала не обладала достаточными запасами воды и органики. Эти вещества, предположительно, были разрушены молодым Солнцем и унесены в космос. В достаточном количестве - "кирпичики жизни" - попали на Землю уже после её рождения благодаря метеорным потокам.

Эту теорию подтверждает и изучение химического состава кометы Чурюмова-Герасименко. Данные исследования говорят, что в недрах подобных небесных тел может присутствовать сахар, спирт и целый ряд аминокислот.