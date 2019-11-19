ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые приблизились к разгадке тайны зарождения жизни на Земле

12:19
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Стало известно, что могло занести сложную органику на планету

Жизнь на Земле зародилась в результате длительных астероидных бомбардировок. Об этом говорится - в исследовании японских астрономов. Оно опубликовано на сайте Корнеллского университета.

Они обнаружили сложную органику в хвосте межзвёздной кометы Джакобини-Циннера, породившей метеорный поток Дракониды. Открытие объясняет один из возможных способов доставки на нашу планету молекул, необходимых для появления жизни. Земля, как предполагают учёные, сначала не обладала достаточными запасами воды и органики. Эти вещества, предположительно, были разрушены молодым Солнцем и унесены в космос. В достаточном количестве - "кирпичики жизни" - попали на Землю уже после её рождения благодаря метеорным потокам.

Эту теорию подтверждает и изучение химического состава кометы Чурюмова-Герасименко. Данные исследования говорят, что в недрах подобных небесных тел может присутствовать сахар, спирт и целый ряд аминокислот.

Новости по теме
Кометы Джакобини-Циннера
Кометы Джакобини-Циннера
Комета Джакобини-Циннера
Комета Джакобини-Циннера
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.