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Опубликованы два сценария войны США с Россией

10:45
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Один из них уже начал приводиться в действие

Польские СМИ смоделировали два сценария войны США с Россией.
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Вероятность военных действий между двумя державами вполне реальна, поскольку Вашингтону может срочно потребоваться "относительно масштабная война", пишет издание Myśl Polska.

Согласно первому сценарию, американцы нанесут массированные атаки по всей территории России, в том числе при помощи ядерного оружия. Однако опасность для США заключается в том, что Москва может нанести ответный удар.

Второй сценарий предусматривает несколько этапов. Для начала нужно привести Россию к экономической изоляции, а затем сменить политическое руководство. Это процесс уже запущен, уточняет газета "Известия".

Однако в настоящее время Россия, несмотря на санкции, смогла добиться успехов в Сирии, наладить отношения с Израилем и Турцией, а то время как США потерпели поражение на Ближнем Востоке.

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