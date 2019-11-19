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Выходившая в хиджабе боец ММА скончалась на турнире

11:28
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Она умерла от полученной травмы

В Великобритании скончалась Саида Саи Алетаха, 26-летняя девушка-боец по смешанным единоборствам (ММА).

Инцидент произошел 16 ноября. Спортсменке стало плохо после поражения на любительском турнире в Саутгемптоне. Как оказалось, Саида получила травму головы. Ее экстренно госпитализировали, однако утром 17 ноября она скончалась.

Организаторы шоу принесли соболезнования родным спортсменки и отметили, что на турнире работала бригада врачей, которая сделала все возможное, чтобы помочь девушке, пишет "Газета.Ru" Полиция графства Гэмпшир начала расследование трагедии.

Саида Саи Алетаха - британка иранского происхождения. Она надевала хиджаб и на тренировки, и на поединки. Девушка училась университете Лафборо, изучала дизайн.

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