ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как определить качество вина в домашних условиях

11:53
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Вино яблочного цвета и с запахом цветной капусты покупать не стоит

Роскачество назвало способы, по которым можно определить качество вина в домашних условиях.

Названо лучшее розовое вино в России
Названы лучшие российские белые вина

Так как физико-химический анализ напитка дома провести невозможно, стоит полагаться на зрение, обоняние и вкусовые рецепторы.

Оценивая внешний вид вина, нужно в первую очередь обратить внимание на чистоту и прозрачность. Напиток должен быть с естественным здоровым цветом и блеском. В нем не должны плавать хлопья и осадок.

Белое сухое вино обладает светло-соломенным или бледно-золотистым цветом. Если оно больше похоже на осветленный яблочный сок, то такое вино покупать не стоит. Красное вино имеешь широкую гамму оттенков: от бледно-гранатового, до насыщенно-вишневого с фиолетовым оттенком. 

Настоящее вино никогда не будет пахнуть цветной капустой, луком или вареной свеклой. Аромат качественного напитка содержит в себе цветочные, фруктовые, животные или растительные нотки.

Вкус вина не должен "жечь". Если так происходит, это значит, что в нем больше, чем положено "летучих кислот", например, уксусной.

Кроме того, Роскачество настоятельно советует не покупать алкоголь в интернете с доставкой, особенно в запрещенное время, так как есть шанс наткнуться на контрафакт.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Девушка пьет вино
Девушка пьет вино
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.