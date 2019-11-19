Как определить качество вина в домашних условиях

Вино яблочного цвета и с запахом цветной капусты покупать не стоит

Роскачество назвало способы, по которым можно определить качество вина в домашних условиях.

Так как физико-химический анализ напитка дома провести невозможно, стоит полагаться на зрение, обоняние и вкусовые рецепторы.

Оценивая внешний вид вина, нужно в первую очередь обратить внимание на чистоту и прозрачность. Напиток должен быть с естественным здоровым цветом и блеском. В нем не должны плавать хлопья и осадок.

Белое сухое вино обладает светло-соломенным или бледно-золотистым цветом. Если оно больше похоже на осветленный яблочный сок, то такое вино покупать не стоит. Красное вино имеешь широкую гамму оттенков: от бледно-гранатового, до насыщенно-вишневого с фиолетовым оттенком.

Настоящее вино никогда не будет пахнуть цветной капустой, луком или вареной свеклой. Аромат качественного напитка содержит в себе цветочные, фруктовые, животные или растительные нотки.

Вкус вина не должен "жечь". Если так происходит, это значит, что в нем больше, чем положено "летучих кислот", например, уксусной.

Кроме того, Роскачество настоятельно советует не покупать алкоголь в интернете с доставкой, особенно в запрещенное время, так как есть шанс наткнуться на контрафакт.