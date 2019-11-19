Названы имена водителей, которые чаще всех попадают в аварии

Стоит избегать встречи с ними на дороге

Опубликован список мужских и женских имен, обладатели которых чаще всего попадают в ДТП. Антирейтинг возглавили Даниилы и Карины — 17,7% и 13% от всех застрахованных с такими именами.

В пятерку "аварийных" мужских имен также попали Давид (15,4%), Карен (15,2%), Армен (15%) и Никита (12,9%). Остерегаться на дорогах следует Данилов, Тимуров, Семенов, Глебов и Кириллов.

Среди женщин вторую строчку заняла Ангелина (12,8%). Далее следуют Валерии (12,1%), Дарьи (11,5%) и Кристины (11,4%). Замыкают антирейтинг Регины, Дианы, Елизаветы, Полины и Ксении (10,7%).

Исследование провели аналитики "АльфаСтрахование", изучив страховые случаи своих клиентов по ОСАГО. Эксперты отмечают, что чаще всего виновниками ДТП становятся молодые водители в возрасте 18-19 лет. Уже к 25 вероятность попадания в аварию снижается в два раза, а после 40 лет – в 3-4 раза.