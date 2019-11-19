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Более 70 катков откроют на северо-западе Москвы этой зимой

11:40
  • вторник
  • 19 ноября 2019

А также лыжные трассы, горки для катания на тюбингах и места для игр в снежки

76 ледовых площадок будут работать на территории Северо-Западного округа столицы предстоящей зимой.
Собянин назвал дату открытия катка на ВДНХ

В течение зимнего сезона 2019-2020 годов будут функционировать 68 катков с естественным льдом и 8 катков с искусственным покрытием. Самые большие катки откроются на территории ландшафтного парка Митино, в районе Южное Тушино на улице Василия Петушкова, а также в районе Строгино на улице Твардовского.

Также в предстоящем зимнем сезоне в округе будут открыты 12 лыжных трасс. В том числе в Серебряном бору, в районе Северное Тушино на улице Вилиса Лациса, а также в парке "Покровское-Стрешнево", отметили в информационном центре правительства Москвы.

Кроме этого, во всех районах округа будут обустроены 116 площадок для игр на снегу. Будет организовано место для катания на тюбингах в парке Северное Тушино и снежный городок в районе Щукино на улице Маршала Бирюзова. Традиционно в районе Куркино начнет работать горнолыжный склон в природном парке "Долина реки Сходня в Куркино".

В пресс-службе префектуры СЗАО уточнили, что зимние активности станут доступны после того, как установится стабильный температурным режим и соответствующие погодные условия.

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