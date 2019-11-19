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Михалкова после ухода из "Уральских пельменей" получила звонкую оплеуху

11:51
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Артистку вычеркнули из престижного рейтинга

Опубликован ежегодный рейтинг самых сексуальных женщин России по версии журнала MAXIM. В топ-100 неожиданно не попала 36-летняя звезда ТВ Юлия Михалкова.
Яркая жизнь Юлии Михалковой из "Уральских пельменей". Фото

Экс-участница "Уральских пельменей" находилась в списке самых сексуальных с 2013 года. В последние два года позиция Михалковой в рейтинге падала. Так, в 2017 году артистка заняла 80-е место, а через год она уже была в опасной близости от вылета - на 91-м месте.

Россияне, так и не простившие Михалковой уход из "Уральских пельменей", обсуждают неудачу девушки в Сети. Народ злорадствует и называет произошедшее звонкой оплеухой. "Юля зазналась, вот и получила", "Давно пора было ее выгнать из топа", "Выхватила оплеуху, а то прям королева", "Пусть в "Пельмени" возвращается, без них она никакая", - пишут поклонники Михалковой в Instagram.

18 ноября MAXIM опубликовал топ-100 самых сексуальных женщин России. На первом месте второй год подряд оказалась супермодель Ирина Шейк. Следом за ней расположилась актриса Любовь Новикова-Аксенова. Замыкает тройку красавиц певица Ольга Серябкина.

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