Брошенная мужем Рудковская оголилась на светском мероприятии

Поклонники не поняли, как в таком платье можно передвигаться

Продюсер и светская львица Яна Рудковская просто не могла пропустить главное событие осени - ежегодный бал дебютанток журнала Tatler.

Также не могла она допустить того, что останется на нем незамеченной. На этот раз она превзошла сама себя, пишет teleprogramma.pro. Рудковская выбрала платье с трехметровым шлейфом и перьями от ливанского дизайнера Georges Hobeika. Пикантности в образ добавили глубокое декольте и разрез от талии, обнажающий стройные ноги продюсера.

Яна знает свои сильные стороны и фотогеничные позы. Завидев камеры, она тут же уселась на тахту, расправила шлейф, выставила вперед ножку и принялась позировать, пишет интернет-портал "Дни.ру". Видимо, процесс продолжался долго, из-за чего ее шестилетний сын Саша явно заскучал.

Платье конечно шикарное, но только что бы посидеть. Да малыш совсем загрустил...

Мальчик даже не моргает

Платье шикарное - ведь выбираете красоту. Как можно было надеть предыдущее желтое куриное

Ранее В СМИ появилась информация, что Плющенко изменяет Яне Рудковской с какой-то питерской моделью. В частности, издание "7 дней" утверждало, что фигурист уже два года живет на две семьи. Скорее всего, слухи про любовницу фигуриста распустили специально, чтобы привлечь публику к реалити-шоу о звездной семье фигуриста и продюсера.