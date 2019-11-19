"Идеально для интровертов": россияне оценили новый плацкарт от РЖД

В новых вагонах будет больше "индивидуального пространства"

РЖД показали макет нового плацкартного вагона. От старого он отличается наличием "индивидуального пространства".

В новом вагоне полки разделены широкой перегородкой, похожей на шкаф. Пассажиры будут находиться в мини-купе или капсуле. У каждого путешественника появится свой личный стол. Совсем отгородиться от других пассажиров можно с помощью шторки.

Длина полок осталась прежней, но ширина увеличилась на два сантиметра — до 62 сантиметров. Шкаф можно использоваться не только для верхней одежды, но и для того, чтобы расширить пространство. Стены нового вагона светлые, а полки выполнены в бежевых тонах. Число мест осталось прежним – в одном вагоне могут находиться до 54 человек. Фото опубликовало агентство РИА Новости.

Прототип разработан компанией "Трансмашхолдинг". Ее представители подчеркивают, что представленный макет – лишь одна из концепций. Всего разработано три модели. Вторая концепция с полками, расположенными вдоль, будет представлена в первой половине следующего года. В третьей модели спальные места будут располагаться елочкой. Благодаря этому полки удалось немного удлинить. Ее представят во втором полугодии 2020 года.

Россиянам идея в целом понравилась. Однако нашлись и те, кто уже начал скучать по романтике общих вагонов.

"Не будет грамотного купейного застолья. То из-за чего все любят поезд – плацкарт", - сокрушается Антон Трегубов.

"На боковых полках фактически удобно не сесть вдвоём. Шкаф будет мешать сесть спиной, эта маленькая "подушка" у окна не поможет, потому что ноги в проходе будут всем мешать", - размышляет Миля Капустина.

"Мне только непонятно, как на верхние полки предполагается залезать", - недоумевает Ольга Мжельская.

"Всё те же 54 места, но "с индивидуальным пространством". Идеально для интровертов", - резюмировала Елена в твиттере.