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Медведев призвал уравнять условия для российских и белорусских компаний

14:59
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Премьер заявил об этом на заседании совета министров Союзного государства

Москве и Минску надо стремиться к созданию равных условий для российских и белорусских компаний. Об этом Дмитрий Медведев заявил на заседании совета министров Союзного государства.

По словам премьера, взаимный товарооборот по итогам прошлого года увеличился на 10% и превысил 35 миллиардов долларов. Чтобы поддержать рост, России и Белоруссии необходимо искать компромиссы, а также наращивать поставки товаров взаимного производства на рынки третьих стран. Кроме сотрудничества в торгово-экономической сфере на заседании обсудили другие направления развития Союзного государства. Это взаимодействие в культурно-гуманитарной и научно-технической сферах.

"Отмечу расширение взаимодействия между "Сколково" и Минским парком высоких технологий. Успешное сотрудничество российских и белорусских компаний в такой высокотехнологичной сфере как фармацевтика, в производстве препаратов, в том числе для лечения онкологических заболеваний. Стоящие перед нами долгосрочные задачи закреплены в ключевом документе... на ближайшие пять лет", - сказал Медведев.

Также премьер провел переговоры с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. Встреча прошла в закрытом формате.

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