Госдума рассмотрит бюджет России во втором чтении

Депутаты вносят самые значимые поправки

Госдума рассматривает во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период последующих двух лет. Это основной этап обсуждений - депутаты вносят самые значимые поправки.

Главный финансовый документ - профицитный. Ориентирован на социальную сферу. Особое внимание уделяется национальным проектам. Ко второму чтению парламентарии рассмотрели более 600 поправок. Они позволят перераспределить часть средств на не менее важные отрасли экономики. В том числе сельско-хозяйственную, авиационную, спортивную. А также предоставить дополнительные дотации регионам.

"Мы будем настаивать на том, чтобы правительство реализовало ещё одну важную тему - выпустило все нормативные акты для реализации бюджета с тем, чтобы финансирование началось непосредственно с 1 января следующего года. Чтобы не было никаких задержек и, чтобы бюджетные средства могли использоваться быстро и эффективно", - сказал первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

"На экономику - 129, на природоохрану - 13, физкультура и спорт - 7. 300 миллиардов - это хорошо, поэтому это плюс. Давайте дадим на дорогу. Дорога никуда не сбежит! Они нам нужны - дороги. И продовольствие", - заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

"Горит от 10 до 15 миллионов гектаров ежегодно леса. Эту ситуацию мы наблюдаем опять-таки годами. Мы предлагаем ну минимум 10 миллиардов добавить на соответствующую строчку для того, чтобы начать восстанавливать систему профилактики лесных пожаров", - предложил замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Олег Нилов.

"Были специальные слушания по улучшению климата инвестиций. Когда заявили о том, что надо развивать производство, я сказал: каким образом можно развивать? Если в цене от товара 65% налогов", - заявил руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.