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Сотрудники МФЦ расскажут москвичам о капремонте поликлиник в их районе

15:07
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Медпомощь останется доступной, несмотря на временное закрытие медучреждений

В ближайшие три года в Москве проведут капитальный ремонт в 135 городских поликлиниках. Эту идею москвичи поддержали в ходе опроса на портале "Активный гражданин".

Весной, на первом этапе работы начнут  в 50 поликлиниках. При этом медицинская помощь  останется доступной. Приём будет проходить в других зданиях.  Всю  информацию  можно будет  получать у специалистов МФЦ, которые, кстати, планируют  посещать москвичей на  дому и раздавать информационные буклеты. Отвечать на все вопросы также  будут  по специальной  горячей линии, передает "ТВ Центр".

"Понимая, что нельзя сразу выключить из работы 135 зданий, взяли то количество поликлиник, по которым  граждане сказали "Да" в 70% случаев и больше. Таких зданий  оказалось 50.  И поэтому мы берем на себя задачу в течение 2020 года и частично 2021 года  на первом этапе отремонтировать 50 зданий", - сказал министр правительства Москвы Алексей Хрипун.

На время ремонта врачи будут вести приём пациентов в объединенных поликлиниках, расположенных неподалеку от тех, которые закроются на ремонт, или там, куда можно быстро добраться на общественном транспорте.

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