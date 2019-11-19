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Московские врачи провели уникальную операцию на мозге

15:08
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Ничего подобного в России раньше не делали

В центре имени Блохина впервые провели  операцию на головном мозге, которая помогла избавить пациента от сдавливания тройничного нерва без  трепанации  черепа. Совершать верные и точные действия хирургу помогала целая система высокотехнологичных аппаратов. Пациента готовят к уникальной, сложнейшей операции.

С помощью специального лазерного прибора намечают так называемый угол атаки. В операции на мозге - разметка один из важнейших этапов. На мониторе сразу отображается 3D-модель головы пациента с расположением всех внутренних органов.  Подобную методику лечения микроваскулярной декомпрессии тройничного нерва российские хирурги применяют впервые. Врачам необходимо попасть под головной мозг через небольшое отверстие за ухом и отделить важнейший двигательный нерв от давящей на него вены.

Глаза хирурга - это эндоскоп, установленный между головным мозгом и костью черепа. Задача врача - поставить полимерную прокладку между веной и нервом, из-за соприкосновения которых пациент и испытывал сильные зубные и головные боли.

Пациент обратился к врачам с жалобами на зубную боль. Но по части стоматологи и неврологии никаких патологий не выявлено не было. Полное обследования показало, что причина боли кроется вовсе не в челюсти, а лежит намного глубже.

Подробнее смотрите в репортаже Ильи Данильцева.

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