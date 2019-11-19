Участники "Московского долголетия" вышли на подмостки

Они не боятся осваивать новые горизонты и совсем не ощущают возраста

В Москве прошёл фестиваль "Серебряная астра". Постановки молодых режиссёров, а вот на самой сцене - только артисты "50 плюс", участники программы "Московское долголетие". В театре раньше бывали как зрители, но, оказалось, способны на большее.

Совсем скоро зал Дворца на Яузе наполнят зрители, а пока – генеральная репетиция на сцене. "Бабульки и ТД" волнуются, но уже из названия ясно - не боятся иронизировать над собой. Тем более что ставят пьесу современного автора – "Баба Шанель" Николая Коляды.

Кире Петровне – 79. Всю жизнь проработала инженером на заводе, всегда пела в самодеятельности. Но никогда не пробовала играть в театре.

"Мы когда начинали, боялись страшно: нам казалось, что так много не осилим, этот текст, а потом каждый день была репетиция - нас держали в ежовых рукавицах, и мы, видите, прошли в финал!" – сказала участница Театрального фестиваля "Серебряная астра" Кира Брылева.

В финале фестиваля "Серебряная астра" - шесть коллективов. Профессиональное жюри оценивает артистов, но они к этому готовы: мастер-классы с известными театральными актёрами, занятия по сценической речи. Две недели учили роли по ночам, репетировали каждый день по четыре часа под руководством молодых режиссёров.

"Пьеса "Баба Шанель" в первую очередь о каждом из нас, о том, что можно встречать старость дома перед телевизором, а можно - как сделали наши артистки. Молодость в этом и заключается, что ты, даже когда тебе 90, можешь радоваться жизни и любишь то, что ты делаешь", - сказала режиссер Анна Дрозд.

Многие из них никогда до этого не выходили на сцену. И вот - грим, костюмы, свет рамп… Валерий Лутовинин - знаток русской классики, поэтому с особенным удовольствием играет в постановке по рассказам Чехова. В труппе всего двое мужчин - перевоплощаться приходится часто!

"Это интересно, потому что все четыре персонажа абсолютно разные, от комедии до трагедии. Внутренняя глубина чеховского произведения. Просто это гениально написано!" – прокомментировал участник фестиваля Валерий Лутовинин.

Вместе с ним в труппе играет и его жена Ольга. "Вместе готовимся к ролям, репетируем дома. Мы такие стали занятые, у нас маленький внук - нам некогда им заниматься!" – рассказала она.

Пока на сцене выступает первый коллектив, за кулисами – волнение. Здесь тоже – герои Чехова. Актёры репетируют самый эмоциональный момент – прощание Маши с Вершининым. Надежда Люкина в 1974 году поступала в Щукинское училище – но ее мечта о театре сбылась только сейчас!

"Такое вдохновение, так мы спешим на наши занятия. Мы почувствовали себя, как птицы в небе – полёт!" – поделилась она впечатлениями.

Артисты уже планируют новые постановки и надеются, что фестиваль "Серебряная астра" будет продолжаться. В 70 театральных студиях сегодня занимаются более 2000 человек. А всего в программе "Московское долголетие" уже более 185 тысяч участников. Активные и творческие, любознательные и жизнерадостные - они не боятся осваивать новые горизонты и совсем не ощущают возраста.

Полина Кастрицкая, Станислав Ильин, "ТВ Центр".