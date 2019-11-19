В Москве в среду пройдут встречи жителей с главами управ

Все желающие получат ответы на волнующие вопросы о жизни в своем районе

Москва на пороге зимы. Готовы ли к холодам столичные коммунальные службы - об этом жители узнают в среду на встречах с главами управ, сообщает "ТВ Центр".

Как зимой будут благоустраивать дворы и какие спортивные сооружения построят - среди главных тем для обсуждения. Также расскажут о борьбе с нелегальной торговлей и злостными должниками за услуги ЖКХ. Начало встреч - 19 часов вечера, а места их проведения можно уточнить на сайтах префектур и Департамента территориальных органов исполнительной власти.