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В Москве в среду пройдут встречи жителей с главами управ

15:13
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Все желающие получат ответы на волнующие вопросы о жизни в своем районе

Москва на пороге зимы. Готовы ли к холодам столичные коммунальные службы - об этом жители узнают в среду на встречах с главами управ, сообщает "ТВ Центр".

Как зимой будут благоустраивать дворы и какие спортивные сооружения построят - среди главных тем для обсуждения. Также расскажут о борьбе с нелегальной торговлей и злостными должниками за услуги ЖКХ. Начало встреч - 19 часов вечера, а места их проведения можно уточнить на сайтах префектур и Департамента территориальных органов исполнительной власти.

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