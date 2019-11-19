"Ей просто не дают сладенького": Зеленский публично высмеял Тимошенко

Политик имитирует заботу об украинцах

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко всегда ищет для себя выгоду и поэтому ушла в оппозицию.

Об этом в своем telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это давняя традиция: раз в пять лет Юлия Владимировна уходит в оппозицию к действующему главе государства, имитируя заботу о народе.

Зеленский рассказал, что Тимошенко принесла список своих людей для назначения на "сладкие" должности, а взамен пообещала поддерживать все законы вместе с партией "Слуга народа". Но ей отказали, и после этого лидер "Батькивщины" перешла в оппозицию.

"Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", - иронично заметил Зеленский.