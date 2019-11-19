Двое человек погибли в ДТП с машиной каршеринга в Москве

Водитель был пьян

Машина каршеринга протаранила забор на севере Москвы. На месте погибли два человека. Всё произошло накануне вечером на улице Пасечная, передает "ТВ Центр".

По предварительным данным, машина мчалась со скоростью почти 180 километров в час. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и автомобиль влетел в ограждение дома. Погибли 19-летняя девушка и 20-летний молодой человек, ещё один 20-летний пассажир не пострадал. Водитель, который во время аварии был пьян, госпитализирован.