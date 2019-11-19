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Утвержден план работ по благоустройству в Москве на 2020 год

15:03
  • вторник
  • 19 ноября 2019

В городе обновят 17 крупных объектов общей площадью почти тысяча гектаров

Во вторник столичное правительство утвердило план работ по благоустройству на следующий год. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В городе обновят 17 крупных объектов общей площадью почти тысяча гектаров, это не только улицы, но и набережные Москвы-реки. Кроме того, в порядок приведут более 150 парков, скверов и почти четыре тысячи дворов. Также появится новая подсветка зданий и сооружений, продолжится строительство парка "Яуза" и благоустройство территории вокруг двух линий МЦД, запуск которых ожидается в самое ближайшее время.

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