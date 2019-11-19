ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Видео драки между руферами и охраной в "Москва-Сити"

15:12
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Группа экстремалов хотела прорваться на крышу башни "Империя"

В башне "Империя" в "Москва-сити" руферы подрались с охранниками. Около 20 экстремалов хотели прорваться на крышу высотки, чтобы сделать там селфи, передает "ТВ Центр".

Всё произошло накануне. Видео драки появилось в соцсетях. На кадрах съемки один охранник бьёт по лицу молодого человека, другой в это же время заваливает экстремалов на пол. В какой-то момент начинают наносить удары  и самому охраннику. Уже на другом видео на улице руферы убегают от погони, а когда охранник их  всё же догоняет, брызгают  ему в лицо из перцового баллончика.

Новости по теме
Полиция на месте драки
Полиция на месте драки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.