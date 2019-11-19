Видео драки между руферами и охраной в "Москва-Сити"

Группа экстремалов хотела прорваться на крышу башни "Империя"

В башне "Империя" в "Москва-сити" руферы подрались с охранниками. Около 20 экстремалов хотели прорваться на крышу высотки, чтобы сделать там селфи, передает "ТВ Центр".

Всё произошло накануне. Видео драки появилось в соцсетях. На кадрах съемки один охранник бьёт по лицу молодого человека, другой в это же время заваливает экстремалов на пол. В какой-то момент начинают наносить удары и самому охраннику. Уже на другом видео на улице руферы убегают от погони, а когда охранник их всё же догоняет, брызгают ему в лицо из перцового баллончика.