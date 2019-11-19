В Пензе два человека погибли в яме с кипятком

Они сварились заживо

Легковой автомобиль Lada Largus с водителем и пассажиром провалился в яму с кипятком в Пензе.

Инцидент произошел утром 19 ноября на улице Аустрина на парковке возле магазина. Под тяжестью машины асфальт проломился и автомобиль полностью ушел в яму, которая образовалась из-за прорыва трубы с кипятком.

Находившиеся внутри двое мужчин 49 и 53 лет погибли. Местные СМИ пишут, что он успели выскочить, но их придавило машиной. Очевидцы рассказывают, что незадолго до трагедии из-под асфальта шел пар.

Спасатели уже достали из ямы тела погибших и извлекли транспортное средство. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", пишет "Интерфакс". Прокуратура начала проверку.

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