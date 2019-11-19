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Сотрудники МФЦ проинформируют москвичей о капремонте поликлиник

13:43
  • вторник
  • 19 ноября 2019

Им объяснят, где искать врачей, пока ремонтируют поликлинику

В Москве стартовала активная работа по информированию жителей столицы на счет капитального ремонта городских поликлиник.
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Ремонт по "Новому московскому стандарту" в первых 50 зданиях поликлиник начнется в 2020 году, однако информация уже размещается в официальных источниках, создана специальная справочная служба, а с 20 ноября специалисты центров госуслуг придут к жителям, чтобы проинформировать о начале проведения ремонта в 43 районах.

По словам руководителя центров госуслуг Москвы Ольги Фефеловой, сотрудники МФЦ расскажут об объектах капитального ремонта, дадут информацию, где можно будет пройти обследование и куда обращаться за медицинской помощью на время проведения работ. Жители смогут ознакомиться с брошюрами и книжками – из последних можно узнать, как будет выглядеть районная поликлиника после ремонта.

Участники информирования будут проводить обходы с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, а также по субботам и воскресеньям с 11:00 до 18:00. При необходимости жители смогут уточнить у них информацию о получении государственных услуг, сообщили в информационном центре правительства Москвы.

Отличительными знаками сотрудников офисов "Мои Документы" станут белые ветровки, красные сумки и бейджи с персональными данными тех, кто осуществляет консультации. Подтвердить полномочия специалиста центра госуслуг можно по телефону Справочной службы города Москвы.

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