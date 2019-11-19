"Луна была в активной фазе": поступкам историка-убийцы нашлось оправдание

Защита рассматривает разные версии произошедшего

Историку Олегу Соколову назначена дополнительная психиатрическая экспертиза. Ее проведут до конца недели. Необходимость осмотра возникла после попытки самоубийства во время следственного эксперимента.

О назначении дополнительной экспертизы изданию "Подъем" рассказал адвокат Соколова Александр Почуев. Он подчеркнул, что защита настаивает на невиновности историка. Признательные показания своего клиента адвокат назвал самооговором. Почуев рассказал, что у него есть несколько версий событий роковой ночи, вплоть до мистических.

"Недавно специалисты по психологии поставили интересный вопрос по поводу луны, которая была в момент произошедшего в активной фазе. Три дня было до полнолуния. А это известный медицинский факт, о том, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время", - приводит слова Почуева агентство ТАСС.

9 ноября профессора Олега Соколова выловили из Мойки. В его рюкзаке обнаружили отрезанные женские руки и пистолет. Как выяснилось, двумя днями ранее историк застрелил у себя на квартире 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. В Мойку историк свалился, пытаясь избавиться от частей тела девушки.

На допросах Соколов признался в убийстве и заявил о раскаянии в содеянном. Мотивом преступления историк назвал ссору с Ещенко. Девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки" после слов о детях Соколова. Однако позже стало известно, что после ссоры студентка ушла спать, а историк, затаивший обиду, взял обрез и расправился с ничего не подозревавшей девушкой. Соколов выстрелил возлюбленной в висок.

24-летняя Ещенко была возлюбленной доцента. Вместе они изучали эпоху Наполеона Бонапарта. Последние несколько лет они жили вместе.

15 ноября во время следственного эксперимента в своей квартире Соколов попытался покончить с собой. В тот момент, когда с него сняли наручники, историк схватил лежавший на столе кортик. Находившиеся рядом оперативники молниеносно среагировали и отобрали оружие.